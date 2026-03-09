L’Italia prevede un aumento della spesa nel settore culturale nel 2025, con un boom di eventi dal vivo. I dati dell’Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio mostrano come le piazze e i teatri si stiano nuovamente riempiendo di pubblico. La ripresa riguarda sia le iniziative culturali che le manifestazioni in presenza, confermando una ripartenza significativa.

I dati dell’Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio scattano la fotografia di un Paese che torna a riempire piazze e teatri. La spesa media mensile sale a 94 euro, ma il confronto con il pre-pandemia resta ancora aperto. ROMA – Il sipario del 2025 si chiude su un’Italia che ha ritrovato la voglia di investire nel tempo libero e nell’arricchimento personale. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio, realizzati in collaborazione con Swg, i consumi culturali degli italiani hanno registrato una decisa accelerazione, portando la spesa media mensile per famiglia a 94 euro, quattro in più rispetto ai 90 euro registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - L’Italia scommette sulla cultura: nel 2025 spesa in crescita e boom per gli eventi dal vivo

