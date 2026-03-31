Il 31 marzo è stata firmata una convenzione tra la Polizia di Stato e l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. L’accordo mira a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali utilizzate dalle imprese del settore logistica. La collaborazione riguarda specificamente la tutela dei sistemi informatici e delle reti digitali che supportano le attività dell’associazione e delle aziende associate.

Polizia di Stato e Alis – Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile hanno firmato una importante Convenzione finalizzata alla tutela delle infrastrutture digitali a supporto delle attività dell'Associazione e delle imprese associate. L'accordo, siglato dal Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, Luigi Rinella, e dal Direttore Generale di Alis, Marcello Di Caterina, mira infatti a rafforzare le iniziative di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche in un settore strategico per il sistema economico nazionale. La Convenzione prevede una collaborazione strutturata e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sottoscritta convenzione tra Polizia e Alis per la sicurezza cibernetica nel settore della Logistica

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