novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia ottavo giorno

Oggi si conclude l'ottavo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera che accompagna i fedeli nel chiedere una grazia. La devozione si concentra sulla richiesta di intercessione alla Vergine Maria, affinché possa presentare le suppliche ai Divini. La novena, iniziata il 13 maggio, si svolge con l’obiettivo di rafforzare la fede e condividere un momento di spiritualità collettiva.

Verso il 13 maggio: siamo giunti all’ottavo giorno della Novena alla Vergine di Fatima. Con il cuore colmo di fiducia, chiediamo alla Vergine Maria di intercedere per noi e di presentarci al suo Divin Figlio. Siamo ormai giunti al cuore dell’ottavo giorno della nostra Novena alla Madonna di Fatima, un cammino di fede che ci sta portando sempre più vicini al Cuore Immacolato di Maria. In questo lunedì 11 maggio, sentiamo l’urgenza di intensificare la nostra supplica: mancano poche ore alla grande festa della Vergine e la nostra speranza si fa più viva. Invocare Maria oggi significa consegnarle le nostre fatiche e, soprattutto, quella grazia particolare che portiamo nel profondo del cuore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Novena alla Madonna di Fatima | Giorno 2 | Maria prendi tu questa grazia impossibile

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NOVENA ALLA MADONNA DI FATIMA (4 - 12 MAGGIO) . SECONDO GIORNO . V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto. . Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre... vk.com/id561186468?w=… x.com