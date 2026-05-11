Novara oltre 300 bambini al Broletto | sold out per la festa del dono
Sabato 9 maggio, il Broletto di Novara ha accolto più di 300 bambini per la quarta edizione di AbcDay, evento conclusivo del progetto AbcDono promosso dalla Fondazione Comunità Novarese. L'evento si è svolto con il tutto esaurito, coinvolgendo un pubblico di giovani partecipanti e famiglie. La giornata ha visto diverse attività e iniziative dedicate ai bambini, tutte organizzate nell'ambito della manifestazione.
Il Broletto di Novara ha ospitato sabato 9 maggio la quarta edizione di AbcDay, l'evento conclusivo che celebra il progetto AbcDono promosso dalla Fondazione Comunità Novarese. Nonostante l'incertezza meteorologica dei giorni precedenti, il pomeriggio è stato caratterizzato da un'ampia.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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