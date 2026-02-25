La Bitac arriva a Novara | al Broletto la Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo

L'appuntamento è in calendario giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. In programma convegni, focus su innovazione e ospitalità diffusa, tavoli di co-progettazione e il Premio Bitac 2026 La manifestazione si aprirà con un convegno dedicato al rapporto tra turismo, rigenerazione territoriale e responsabilità, seguito da approfondimenti tematici su dati e innovazione, ospitalità diffusa e aree interne, e da momenti di dialogo rivolti anche al mondo della scuola. Nel corso della prima giornata verrà inoltre assegnato il Premio Bitac 2026, che valorizza le migliori esperienze nazionali di turismo cooperativo e associativo. "Bitac invita a guardare oltre i circuiti di massa: turismo cooperativo, comunità ospitanti, aree interne, ospitalità diffusa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

