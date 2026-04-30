Al Broletto torna ABCDay | la festa del dono per 300 bambini

Sabato 9 maggio, nel cortile del Broletto di Novara, si terrà la quarta edizione di ABCDay, la festa dedicata ai bambini organizzata dalla Fondazione comunità novarese. L’evento si svolgerà dalle 15,30 alle 18,30 e coinvolgerà circa 300 bambini, che potranno partecipare a varie attività nel contesto della festa pubblica conclusiva del progetto ABCDono.

Sabato 9 maggio, dalle 15,30 alle 18,30, il cortile del Broletto di Novara ospiterà la quarta edizione di ABCDay, la festa pubblica conclusiva del progetto ABCDono ideato dalla Fondazione comunità novarese. L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, celebra la fine di un percorso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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