Novara Green e l' Omar raccolgono i mozziconi di sigaretta | chimica ed educazione civica insieme

Sabato 9 maggio nel centro di Novara si è svolta una raccolta di mozziconi di sigaretta organizzata da Novara Green in collaborazione con un gruppo di studenti e studentesse del quarto anno di chimica dell'Omar. L'evento ha coinvolto giovani che, indossando divise scolastiche, hanno raccolto i rifiuti lungo le vie della città. La giornata ha previsto anche momenti di approfondimento su aspetti chimici e civici legati alla tutela ambientale.

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