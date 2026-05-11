Novara Green e l' Omar raccolgono i mozziconi di sigaretta | chimica ed educazione civica insieme

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio nel centro di Novara si è svolta una raccolta di mozziconi di sigaretta organizzata da Novara Green in collaborazione con un gruppo di studenti e studentesse del quarto anno di chimica dell'Omar. L'evento ha coinvolto giovani che, indossando divise scolastiche, hanno raccolto i rifiuti lungo le vie della città. La giornata ha previsto anche momenti di approfondimento su aspetti chimici e civici legati alla tutela ambientale.

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Lezioni di chimica ed educazione civica insieme. Non una "normale" raccolta di mozziconi: quella che si è svolta sabato 9 maggio in centro a Novara, organizzata da Novara Green e realizzata da un gruppetto di studenti e studentesse della quarta di chimica indirizzo materiali dell'Omar con indosso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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