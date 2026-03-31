Assa e Novara Green raccolgono 900 chili di rifiuti

Dopo un anno dalla loro precedente collaborazione, Assa e l’associazione Novara Green sono tornate a intervenire in un’area vicino al depuratore di via Generali. In questa occasione, hanno raccolto circa 900 chili di rifiuti in un’area molto frequentata dai cittadini, ma spesso soggetta a abbandono di rifiuti. L’intervento ha coinvolto volontari e operatori per ripulire la zona e restituirle decoro.

Operazione pulizia nell’area del depuratore di via Generali: tra i materiali abbandonati anche TV, bombole del gas e macerie L'operazione, svoltasi nella mattinata del 31 marzo, ha visto la partecipazione di circa trenta persone. In appena due ore di lavoro, il bilancio del materiale rimosso è impressionante: 900 chili totali di spazzatura, di cui 280 chili raccolti minuziosamente in sacchi e il resto costituito da ingombranti di ogni tipo. Il furgoncino elettrico messo a disposizione da Assa ha fatto la spola per caricare i sacchi, ma la quantità di rifiuti pesanti ha richiesto una programmazione ulteriore. Tra l’erba e i sentieri è stato rinvenuto di tutto: materassi, televisori, sedie sdraio, tubazioni, pezzi di carrozzeria e persino due bombole del gas. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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