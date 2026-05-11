Nova 111 List | ecco i 111 giovani leader che guidano il futuro

È stata pubblicata la lista Nova 111, che raccoglie 111 giovani leader considerati pronti a guidare il futuro. La selezione si è basata su vari criteri, tra cui il percorso professionale e le esperienze internazionali. Tra i requisiti richiesti, l’esperienza all’estero è risultata fondamentale per essere inseriti tra i profili d’élite. La lista include persone provenienti da diversi settori e provenienze geografiche, tutte riconosciute come figure di rilievo.

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