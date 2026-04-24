Erevan in rivolta | fiaccole e proteste per il 111° anniversario

A Erevan, migliaia di persone hanno partecipato a una marcia con fiaccole per commemorare il 111º anniversario del 1915. La manifestazione ha coinvolto cittadini che si sono riuniti nelle strade della capitale, creando un corteo che ha attraversato diverse zone della città. La commemorazione ha attirato l’attenzione dei media locali, con testimonianze di partecipanti e immagini delle proteste che si sono svolte durante la serata.

? Cosa sapere Migliaia di persone a Erevan marcia con fiaccole per il 111esimo anniversario del 1915.. Le proteste contro Turchia e Azerbaigian riflettono le tensioni post-conflitto di Nagorno-Karabakh.. Migliaia di persone hanno percorso le strade di Erevan con fiaccole accese per commemorare il centesimo undicesimo anniversario dei massacri del 1915, in una marcia che ha collegato Piazza della al memoriale di Tsitsernakaberd. L’atmosfera a Erevan è stata segnata dal silenzio della manifestazione, guidata dall’ala giovanile della Federazione Rivoluzionaria Armena. Durante il tragitto verso il luogo dedicato alla memoria, i partecipanti hanno mostrato la loro protesta bruciando bandiere turche e azere, un gesto simbolico contro la negazione del genocidio e le recenti frizioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erevan in rivolta: fiaccole e proteste per il 111° anniversario Notizie correlate Trapianto fallito al Monaldi, a Nola il corteo per Domenico tra palloncini, fiaccoleA Napoli, Domenico combatte contro un destino ormai segnato, a Nola la sua mamma Patrizia, il suo papà Alfonso e la sorellina pregano per invocare un... Pasqua, il Colosseo illuminato dalle fiaccole per la Via Crucis del Venerdì SantoTutto pronto al Colosseo per la Via Crucis del Venerdì Santo, con Papa Leone XIV.