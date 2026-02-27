La guerra per Warner Bros finisce | Netflix abbandona e Paramount vince 111 miliardi ecco cos’è successo

Netflix ha deciso di ritirarsi dalla corsa per Warner Bros. Discovery, lasciando il campo libero a Paramount, che ha ottenuto un risultato di 111 miliardi di dollari. La competizione tra le due aziende si è conclusa con questa mossa, che ha cambiato gli equilibri nel settore dell’intrattenimento e ha attirato l’attenzione di analisti e investitori. La notizia segna un punto di svolta nella strategia delle grandi piattaforme.

La battaglia per Warner Bros. Discovery si è conclusa con un colpo di scena che ha sorpreso Wall Street e gli osservatori dell’industria dell’intrattenimento. Netflix ha deciso di ritirarsi dalla corsa per acquisire lo storico studio hollywoodiano, lasciando campo libero a Paramount Skydance Corp che ora può finalizzare il suo accordo da 111 miliardi di dollari senza ulteriori ostacoli. La notizia, diffusa giovedì 26 febbraio 2026, ha innescato una reazione immediata sui mercati finanziari. Le azioni di Netflix sono schizzate fino al 13% nelle contrattazioni after-hours, un segnale inequivocabile che gli investitori hanno accolto con favore la decisione del colosso dello streaming di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La guerra per Warner Bros finisce: Netflix abbandona e Paramount vince 111 miliardi, ecco cos’è successo Paramount strizza Netflix: 111 miliardi per Warner BrosNetflix abbandona la scalata a Warner Bros: Paramount si prepara a dominare Hollywood New York, 27 febbraio 2026 – Netflix ha ufficialmente ritirato... La guerra a suono di miliardi di Netflix e Paramount per il tesoro Warner Bros (da Kubrick a Harry Potter)Quando alla fine della battaglia tra Netflix e Paramount per acquisire gli asset di Warner Bros. Temi più discussi: Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Guerra per Hollywood: Netflix si ritira, Paramount in pole position per la Warner Bros Discovery; Warner Bros Discovery riapre a Paramount (con ultimatum): sette giorni per battere Netflix; Paramount presenta una nuova offerta per Warner. Come finirà la guerra contro Netflix?. Netflix rinuncia all’acquisizione di Warner Bros: strada libera per ParamountNetflix si ritira dall'acquisizione di Warner. Il prezzo richiesto per battere Paramount non era più sostenibile. Ma Netflix incassa la penale (a lungo termine) ... dday.it Paramount si prende Warner Bros, Netflix molla la presaParamount Skydance Psky è uscito vittorioso dalla guerra di offerte per Warner Bros. Discovery Wbd dopo che Netflix ha dichiarato che non avrebbe eguagliato l'ultima offerta della società guidata da ... milanofinanza.it La fusione tra Paramount e Warner Bros riunirebbe due grandi studios di Hollywood, due piattaforme di streaming (HBO Max e Paramount+) e due testate, Cnn e Cbs. Si attende approvazione dell'autorità per concorrenza negli Stati Uniti - facebook.com facebook Finisce la saga Warner Bros: vince Paramount ma serve ok antitrust x.com