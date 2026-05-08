Festeggiamenti per San Zanobi I cittadini incontrano il vescovo

Domenica si svolgono i festeggiamenti per il patrono San Zanobi, con un incontro alle 16 tra cittadini e l’arcivescovo nella sala consiliare del Comune. L’iniziativa, chiamata ‘Il Vescovo in ascolto delle voci della città’, prevede una conversazione tra il rappresentante della diocesi e le persone che vivono nel territorio. La giornata è dedicata alla celebrazione e alla partecipazione della comunità locale.

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Entrano nel vivo i festeggiamenti per il patrono San Zanobi. Domenica, giorno della ricorrenza, alle 16 l’arcivescovo Gherardo Gambelli (nella foto) incontrerà i cittadini e le associazioni nella sala consiliare del Comune, nell’iniziativa ‘Il Vescovo in ascolto delle voci della città’. Alle 18, presso il Centro Rogers, la messa solenne presieduta dall’arcivescovo. Alle 21,30 sarà la volta del corteo storico rievocativo che sfilerà per le vie cittadine da piazza Matteotti fino a piazzale della Resistenza. Gli eventi proseguiranno anche martedì 12 maggio, con la ‘20ª Notturna di San Zanobi’, gara podistica a cura de Il Ponte Scandicci Asd. Venerdì 15 maggio cena di beneficenza all’Autosalone Co.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festeggiamenti per San Zanobi . I cittadini incontrano il vescovo Notizie correlate Prevenzione e benessere: i medici del Policlinico San Pietro incontrano i cittadiniFare cultura della salute, uscire dagli ospedali e incontrare i cittadini nel cuore della loro comunità. Elezioni Comunali, i candidati sindaco incontrano i cittadini: Barone al centro storico e Zambrano al comitato San FrancescoSi è tenuta in mattinata, allo studio Armando Cerzosimo di via Giovanni da Procida, la conferenza stampa di presentazione del programma di governo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festeggiamenti per San Zanobi . I cittadini incontrano il vescovo; Scandicci, al via le celebrazioni per il patrono San Zanobi: il programma delle iniziative; Viabilità Mugello, cantieri e modifiche: tutte le strade interessate fino all’estate 2026; Viabilità e cantieri in Mugello. Notiziario. Festeggiamenti per San Zanobi . I cittadini incontrano il vescovoDomenica alle 16 nella sala consiliare a tu per tu con monsignor Gambelli. Le altre iniziative. lanazione.it Festa di San Zanobi. Tutte le iniziativeProseguono i festeggiamenti per San Zanobi. Oggi e domani nel parco del castello dell’Acciaiolo sarà allestito l’accampamento medievale realizzato dagli Arcieri storici fiorentini con animazione e ... lanazione.it IL TRIONFO DI SAN ZANOBI Al centro di questa imponente tavola di Giovanni del Biondo, San Zanobi - primo vescovo di Firenze - siede su un maestoso trono, affiancato dai diaconi Eugenio e Crescenzio. Mentre il volto del Santo emana una calma imp - facebook.com facebook