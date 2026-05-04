Audition | il film di Takashi Miike torna sul grande schermo per le Notti Horror del Rouge et Noir

Mercoledì 6 maggio alle 21:30 per le Notti Horror del Rouge et Noir arriva “Audition”, di Takashi Miike, in lingua originale con sottotitoli in italiano. A quasi venticinque anni dal suo debutto, il film rimane un trauma collettivo insuperato, un’opera rivoluzionaria capace di scardinare ogni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Al Rouge et Noir tornano le Notti horror: sul grande schermo “Dogtooth”, il film di Yorgos LanthimosSecondo appuntamento per il nuovo ciclo delle “Notti Horror” al Rouge et Noir: mercoledì 22 aprile alle 21:30 la proiezione di “Dogtooth” di Yorgos...

“Lanterne rosse”: sul grande schermo del Rouge et Noir il film di Zhang YimouUna lanterna rossa che si accende davanti alla porta segnala il prestigio, l’orgoglio di essere stati prescelti, l’elargizione di privilegi.

Approfondimenti e contenuti

Audition: torna al cinema l'horror capolavoro di Takashi Miike - Guarda il nuovo trailerArriva nelle sale italiane come evento speciale il prossimo 23-24-25 gennaio con Wanted Cinema, in una versione restaurata in 4K, il celebre horror giapponese diretto da Takashi Miike e basato sul ... comingsoon.it

Audition: la recensione del film di Takashi MiikeTorna al cinema per la prima volta, come evento speciale e in edizione restaurata, il film che ha rivelato al mondo il talento del regista giapponese. Audition sarà nelle sale il 23, 24 e 25 gennaio ... comingsoon.it