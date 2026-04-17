Genova gli ultras della Samp protagonisti degli scontri del derby di coppa evitano il processo messa alla prova e abbreviato

A Genova, gli ultras della Sampdoria coinvolti negli scontri durante il derby di coppa hanno evitato il processo scegliendo di accedere alla messa alla prova e all'abbreviato. Gli undici supporter sono stati assistiti dai loro difensori, che hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero e il giudice. La decisione è stata presa e il procedimento è stato definito per il 25 settembre.

Arrestati per i disordini avvenuti il 25 settembre 2024 durante il derby di coppa Italia contro il Genoa, nessuno degli undici ultras della Sampdoria andrà a processo. Questa mattina, davanti alla giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini, hanno chiesto riti alternativi. Cinque di loro hanno domandato la messa alla prova ovvero lavori di pubblica utilità che cancellano il reato, gli altri sei invece hanno chiesto il rito abbreviato. La pm Monica Abbatecola ha espresso parere negativo su tre delle richieste di messa alla prova: la giudice ha quindi chiesto agli interessati di presentare un programma dettagliato prima di decidere nella prossima udienza in programma per il 1° ottobre 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, gli ultras della Samp protagonisti degli scontri del derby di coppa evitano il processo, messa alla prova e abbreviato Notizie correlate Scontri dopo il derby: i tifosi chiedono abbreviato e messa alla provaSaranno giudicati con rito abbreviato o con messa alla prova gli undici ultras della Sampdoria coinvolti negli scontri del derby di Coppa Italia del... Senegal e Marocco: amicizia messa alla prova dalla rivoluzione della Coppa d’Africa.Senegal e Marocco: amicizia messa alla prova dalla rivoluzione della Coppa d’Africa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scontri per il derby di Coppa Italia: 5 ultras blucerchiati chiedono la messa alla prova, in 6 faranno l’abbreviato; Scontri dopo il derby: i tifosi chiedono abbreviato e messa alla prova; Arrestati due ultras dello Spezia dopo i tafferugli post Carrara; Scontri al Derby di Genova, 11 ultrà sampdoriani non andranno a processo. Scontri per il derby di Coppa Italia: 5 ultras blucerchiati chiedono la messa alla prova, in 6 faranno l’abbreviatoScontri per il derby di Coppa Italia: 5 ultras blucerchiati chiedono la messa alla prova, in 6 faranno l’abbreviato ... msn.com Scontri al Derby di Genova, 11 ultrà sampdoriani non andranno a processoArrestati per i disordini avvenuti il 25 settembre 2024 durante il derby di Coppa Italia contro il Genoa, nessuno degli undici ultras della Sampdoria non andranno a processo. Questa mattina, davanti a ... primocanale.it Lucia Morpurgo era nata a Trieste nell'anno 1901. A quattrordici anni il trasferimento a Genova e il diploma magistrale. Nel 1930 il matrimonio con un artista, Paolo Rodocanachi, che aveva fra le sue conoscenze Eugenio Montale e altri scrittori come Sbarbaro facebook Mezza Maratona Internazionale di Genova: su il sipario a Fondazione Carige x.com