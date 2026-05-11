Un giovane di 25 anni avrebbe dovuto rispettare le condizioni della messa alla prova, ma sembra non averlo fatto. La sua condotta ha portato a una nuova valutazione del procedimento giudiziario. La decisione di non rispettare gli impegni assunti potrebbe portare a un processo penale. La vicenda si sta sviluppando in queste ore, con il tribunale che deciderà come procedere.

Doveva essere la via d’uscita dal processo ma sta diventando un’altra occasione sprecata. Il 25enne di Jesi che la notte del 24 marzo 2022 prese a sassate con i pali in ghisa la vetrata blindata della domus romana, al piano terra della Corte di Appello di Ancona, non sta rispettando la messa alla prova che gli era stata concessa per evitare il processo. Su 300 ore di volontariato alla Caritas, previste per estinguere i reati, ne ha fatte appena 78, meno della metà. Un numero troppo esiguo per il giudice Valerio Grisanti che venerdì gli ha concesso una proroga: avrà tempo fino al 25 settembre per completare la map. Se fallirà di nuovo, tornerà davanti al tribunale per rispondere di danneggiamento aggravato, danneggiamento a seguito di incendio in concorso e atti contrari alla pubblica decenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non rispetta la messa alla prova. Il vandalo rischia il processo

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