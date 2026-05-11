Noto avvocato ricorre alle vie legali contro la banca per ottenere l’eredità

Un avvocato penalista di Lucca ha deciso di procedere legalmente contro una banca locale per ottenere la propria quota di eredità. La questione si è sviluppata dopo che il professionista ha richiesto il pagamento, senza successo, e ha quindi deciso di rivolgersi alle vie giudiziarie. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e coinvolge i procedimenti di successione e le pratiche bancarie relative alla gestione dei patrimoni.

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