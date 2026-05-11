Noto avvocato ricorre alle vie legali contro la banca per ottenere l’eredità
Un avvocato penalista di Lucca ha deciso di procedere legalmente contro una banca locale per ottenere la propria quota di eredità. La questione si è sviluppata dopo che il professionista ha richiesto il pagamento, senza successo, e ha quindi deciso di rivolgersi alle vie giudiziarie. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e coinvolge i procedimenti di successione e le pratiche bancarie relative alla gestione dei patrimoni.
Lucca, 11 maggio 2026 – Singolare vicenda per un noto avvocato penalista lucchese che per ottenere la propria quota di eredità ha dovuto agire in giudizio nei confronti di una Banca del territorio. I fatti: dopo la morte del padre avvenuta a febbraio dello scorso anno, l’avvocato Claudio Palazzoni aveva trasmesso al Banco Bpm, ove il padre deceduto aveva rapporti attivi al momento della morte, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota ereditaria. Nonostante i molti solleciti, la banca non disponeva il pagamento di quanto dovuto: da lì l’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva che ha giustamente imposto all’Istituto di credito l’immediato versamento di quanto dovuto, oltre al pagamento di spese legali ed interessi di mora.🔗 Leggi su Lanazione.it
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