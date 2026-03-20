Adriano Celentano ha deciso di agire legalmente riguardo alla vicenda del presunto figlio, affidando un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno per tutelarsi da eventuali ulteriori speculazioni. La decisione arriva dopo che la notizia ha attirato l’attenzione dei media nei giorni scorsi. Il cantante e attore ha scelto di affrontare la situazione tramite le vie giudiziarie.

Adriano Celentano non ci sta e passa alle vie legali sulla vicenda del presunto figlio che ha tenuto banco in questi giorni. L’artista ha dato mandato all’avvocato Giulia Bongiorno per essere tutelato in giudizio. A darne notizia è lo stesso Molleggiato sul suo profilo Instagram, intervenendo in modo deciso sulle dichiarazioni del presunto figlio rilasciate in questi giorni. “Prima la presunta madre, ora il presunto figlio -scrive Celentano- Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figli o. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla. Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Adriano Celentano passa alle vie legali sul presunto figlio: “Ho affidato un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione”

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