Sal Da Vinci ha deciso di intraprendere azioni legali dopo le recenti critiche ricevute in relazione alla sua vittoria a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Il suo avvocato ha dichiarato che, se le critiche si trasformeranno in offese, saranno avviate cause in tribunale. La questione ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra il pubblico e i media.

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì continua a generare polemiche ben oltre la serata finale del festival. Le critiche alla canzone e all’artista napoletano hanno assunto toni che, secondo il suo legale, superano ormai i confini della legittima opinione musicale per sconfinare nel territorio dell’offesa personale e della discriminazione culturale. Carlo Claps, avvocato e amico di lunga data del cantante, ha rilasciato dichiarazioni che segnano un’escalation nella gestione della vicenda. L’intervento al Mattino chiarisce la posizione dell’artista e traccia una linea netta tra dissenso critico e attacco personale: se le dichiarazioni offensive dovessero continuare, la risposta sarà legale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sal Da Vinci ricorre alle vie legali, l’avvocato avverte: “Se le critiche diventeranno offese, andremo in tribunale”

