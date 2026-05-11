Note di colori

Sabato 13 giugno 2026 si terrà a Cittadella, nel centro storico, l’evento “Note di Colori” organizzato dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata a un ente sportivo provinciale. La manifestazione si svolgerà dalle 19:00 alle 24:00 e prevede un programma di intrattenimento e musica, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata all’arte e alla cultura nel suggestivo scenario cittadino.

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