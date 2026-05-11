Note di colori
Sabato 13 giugno 2026 si terrà a Cittadella, nel centro storico, l’evento “Note di Colori” organizzato dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata a un ente sportivo provinciale. La manifestazione si svolgerà dalle 19:00 alle 24:00 e prevede un programma di intrattenimento e musica, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata all’arte e alla cultura nel suggestivo scenario cittadino.
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "Note di Colori" che si svolgerà Sabato 13 Giugno 2026 a Cittadella (PD), nella splendida cornice del Centro Storico dalle ore 19:00 alle ore 24:00.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Pennelli, Note e Mille Colori
Notizie correlate
I profumi con note erbose e verdi sono fragranze "funzionali", capaci di infondere un senso di calma e benessere a corpo e mente. Le note da provareThe great outdoor fragrances, forest-inspired perfumes o ancora, e più semplicemente, green fragrances.
Note di orto, di bellezza nel verde: ci sono due note inedite nella profumeria contemporanea, sempre più apprezzate per la loro originalità. Ecco dove trovarleAnche il mondo della profumeria celebra la Giornata Mondiale della Terra, e lo fa con creazioni olfattive inedite.
Argomenti più discussi: Note di luce: con A2A l’arcobaleno di colori di Marco Lodola illumina la Scala; Le Note di luce di Lodola accendono la Scala a 80 anni dalla ricostruzione; I mille colori di una città capace di sperare nonostante le difficoltà; Note di luce, la Scala si illumina con le installazioni di Marco Lodola per gli 80 anni dalla riapertura.
Accesa l'installazione 'Note di Luce' di Marco Lodola, opera luminosa che celebra l'80esimo anniversario del concerto di riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. Fino al 17 maggio, l'arcobaleno di colori illumina il prestigioso teatro. L'iniziativa, patrocinata dal - facebook.com facebook
Note di luce: con A2A l’arcobaleno di colori di Marco Lodola illumina la Scala ift.tt/ZdJLcYI - x.com x.com
chie : Le tue note di Yukiko sono (...) di (@Gimmie20dolla) - Reddit reddit