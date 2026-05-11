Sergio Muniz si è recentemente aperto sulla malattia genetica rara di cui soffre il suo bambino di cinque anni, Yari: parliamo dell’ epidermolisi bollosa, che rende la pelle estremamente fragile, di cui si registrano pochissimi casi al mondo. I bambini che ne soffrono vengono chiamati “farfalla”, a causa dell’estrema fragilità della loro cute; Yari Muniz, che il modello spagnolo ha avuto con la moglie Morena Firpo, è tra i quattro al mondo a cui è stata diagnosticata. “Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc – ha raccontato Firpo al programma di Primocanale People – Cambia il tuo punto di vista – Ti senti spiazzato, come se tutto si fermasse per un attimo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Nostro figlio è un bambino farfalla” Sergio Muniz e Morena Firpo sulla malattia di Yari

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Argomenti più discussi: Sergio Muniz: Mio figlio è un bambino farfalla, ha una malattia rarissima. Da lui abbiamo imparato la pazienza, a non dare per scontato niente e a non fermarci mai; Sergio Muniz: Mio figlio è nato con la sindrome dei bambini farfalla, ci sono quattro casi al mondo uno choc, ma poi ti rendi conto che non puoi arrenderti; Sergio Muniz, la compagna e il figlio 'bambino farfalla': Quattro casi al mondo, non ci arrendiamo; Sergio Muñiz e il figlio bambino farfalla: la paura e la forza di non arrendersi.

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