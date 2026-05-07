Sergio Muniz ha un bambino farfalla, a cui è stata diagnosticata una malattia rara che presenta solo un paziente ogni 17.000. Al podcast One More time ha rivelato come lui e la sua compagna stanno affrontando questa difficoltà del figlio Un racconto intimo, come mai aveva fatto prima, quello diSergio MunizaOne More Time.L’attore ha confessato quale patologia ha suo figlio che ha 6 anni e si chiama Yari. E’ nato con una piccola bollicina sul dito e i medici inizialmente gli avevano detto che non era nulla di preoccupante, poi però, si è scoperto che, in realtàera affetto da una malattia rara che colpisce solamente un paziente ogni 17.000e ci sono tre centri italiani che stanno studiando la patologia: uno a Roma, uno a Napoli e uno a Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sergio Muniz confessa la malattia rara del figlio: è un bambino farfalla

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