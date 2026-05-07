Sergio Muniz parla della sindrome del bambino farfalla del figlio Yari | Ti crolla il mondo addosso
Sergio Muniz ha condiviso le sue esperienze riguardo alla condizione del figlio Yari, affetto da una sindrome rara chiamata sindrome del bambino farfalla. Ha spiegato come questa diagnosi abbia influito sulla vita della famiglia, sottolineando i momenti di difficoltà e di sorpresa. Muniz ha parlato apertamente delle sfide quotidiane e dell’effetto che questa condizione ha avuto sul loro modo di affrontare le situazioni.
Sergio Muniz parla della sindrome rara da cui è affetto suo figlio Yari. Si tratta della sindrome del bambino farfalla. L'attore spagnolo ammette di aver avuto uno shock dopo aver saputo la diagnosi, ma di aver trovato il coraggio proprio guardando suo figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Figlio di Sergio Muniz ha l'epidermolisi bollosa, cos'è la sindrome dei bambini farfalla: "4 casi al mondo"Sergio Muniz e la sua compagna, Morena, sono stati ospiti di una trasmissione nella quale hanno parlato della rarissima sindrome di cui soffre il...
Al Bano parla del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi: “Non ti preoccupare del colore della sua pelle”Al Bano ha parlato per la prima volta del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi, che ancora non ha conosciuto e che sui social è stato criticato...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Sergio Muniz, la compagna e il figlio 'bambino farfalla': Quattro casi al mondo, non ci arrendiamo; Sergio Muniz in concerto in ricordo del piccolo Michele; ll Corteo Storico Montfort trionfa a Gravina; Sea festival, il mare in film.
Sergio Muniz, il toccante racconto della malattia del figlio bambino farfalla: Ti crolla il mondo addosso, ma non puoi arrendertiL'attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi svela la sua vita da genitore del piccolo Yari che ha una malattia rara ... today.it
Sergio Muniz, la compagna e il figlio 'bambino farfalla': Quattro casi al mondo, non ci arrendiamoDalla prima bollicina alla diagnosi, il racconto a People dell’attore e della compagna Morena tra paura, ospedali e la scelta di andare avanti ... primocanale.it
Sergio Muniz e il figlio con la sindrome rarissima del "bambino farfalla": ecco cosa racconta - facebook.com facebook
Muniz: «Mio figlio è nato con la sindrome dei "bambini farfalla". Ci sono 4 casi al mondo, non puoi arrenderti» x.com