Sergio Muniz parla della sindrome del bambino farfalla del figlio Yari | Ti crolla il mondo addosso

Sergio Muniz ha condiviso le sue esperienze riguardo alla condizione del figlio Yari, affetto da una sindrome rara chiamata sindrome del bambino farfalla. Ha spiegato come questa diagnosi abbia influito sulla vita della famiglia, sottolineando i momenti di difficoltà e di sorpresa. Muniz ha parlato apertamente delle sfide quotidiane e dell’effetto che questa condizione ha avuto sul loro modo di affrontare le situazioni.