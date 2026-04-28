Il neo sacerdote don Pietro Dotti vicario in Nostra Signora di Lourdes

Il 22 aprile la diocesi di Piacenza-Bobbio ha annunciato due nomine importanti. Don Pietro Dotti è stato nominato vicario presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, mentre al diacono permanente Daniele Salini è stato assegnato un incarico pastorale nella Comunità pastorale 4 del Vicariato Val d’Arda. Queste nomine sono state ufficializzate con un atto vescovile in data 22 aprile.

Nuove nomine nella Diocesi di Piacenza-Bobbio. Con atto vescovile in data 22 aprile al diacono permanente Daniele Salini è stato conferito l'incarico pastorale presso la Comunità pastorale 4 del Vicariato Val d'Arda. Con atto vescovile in data 23 aprile 2026 Don Pietro Dotti, neo ordinato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Novena a Nostra Signora di Lourdes: secondo giorno per chiedere una graziaSecondo giorno della novena a Nostra Signora di Lourdes: affidiamo alla Madonna le nostre speranze e chiediamo la sua grazia con cuore aperto. Novena a Nostra Signora di Lourdes: terzo giorno per chiedere una graziaNel terzo giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes, apriamo il cuore con fiducia.