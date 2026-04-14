Voci e strumenti per la solidarietà | concerto alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes

Da ilpiacenza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 21 si terrà un concerto alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, situata in via Damiani. L’evento vedrà esibirsi l’Orchestra e il coro del Liceo Respighi, insieme ai musicisti del Liceo Colombini e altri artisti. L’appuntamento è dedicato alla solidarietà e prevede un programma di musiche che coinvolge l’intera comunità scolastica. L’ingresso è libero.

Venerdì 17 aprile alle ore 21 alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes (via Damiani, 6) il concerto con le musiche dell' Orchestra e coro Liceo Respighi, Liceo Colombini & Friends.Eventuali offerte saranno devolute alla Casa Don Paolo Camminati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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