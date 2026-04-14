Voci e strumenti per la solidarietà | concerto alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes

Venerdì 17 aprile alle 21 si terrà un concerto alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, situata in via Damiani. L’evento vedrà esibirsi l’Orchestra e il coro del Liceo Respighi, insieme ai musicisti del Liceo Colombini e altri artisti. L’appuntamento è dedicato alla solidarietà e prevede un programma di musiche che coinvolge l’intera comunità scolastica. L’ingresso è libero.

Venerdì 17 aprile alle ore 21 alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes (via Damiani, 6) il concerto con le musiche dell' Orchestra e coro Liceo Respighi, Liceo Colombini & Friends.Eventuali offerte saranno devolute alla Casa Don Paolo Camminati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Novena a Nostra Signora di Lourdes: primo giorno per chiedere una graziaInizia la novena a Nostra Signora di Lourdes: la preghiera del primo giorno per affidarle le tue intenzioni per ricevere una grazia speciale. Novena a Nostra Signora di Lourdes: secondo giorno per chiedere una graziaSecondo giorno della novena a Nostra Signora di Lourdes: affidiamo alla Madonna le nostre speranze e chiediamo la sua grazia con cuore aperto. Temi più discussi: NON HO PAURA; La Vecchia, concerto gospel solidale; 45° Convegno Nazionale delle Caritas diocesane; Donne Rom, come contrastare le discriminazioni multiple. Voci e strumenti per la solidarietà: concerto alla Chiesa di Nostra Signora di LourdesVenerdì 17 aprile alle ore 21 alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes (via Damiani, 6) il concerto con le musiche dell' Orchestra e coro Liceo Respighi, Liceo Colombini & Friends. ilpiacenza.it Strumenti di animazione per diocesi, parrocchie e per ogni etàOttobre è il mese che la Chiesa dedica alla missione universale. Per l’occasione, la Fondazione Missio (organismo pastorale della Cei) realizza e diffonde strumenti di animazione per Centri missionari ... agensir.it Cari amici, i lavori di restauro della nostra chiesa Parrocchia San Francesco di Paola - L'Aquila procedono. Abbiamo quindi cominciato a programmare una raccolta fondi che possa permetterci di attrezzare la Chiesa di tutto il necessario per le celebrazioni. La - facebook.com facebook