Atletica leggera | impresa di Matilde Paggi sugli 800 metri
Durante il Meeting Athletic North Lake, organizzato dall’Atletica Alto Lario a Gravedona ed Uniti, sono stati protagonisti Sebastiano Parolini e Matilde Paggi. La manifestazione ha visto alcune performance di rilievo, tra cui l’impresa di Paggi sugli 800 metri. L’evento si è svolto in una giornata dedicata all’atletica leggera, attirando atleti e appassionati nella cittadina comasca.
Sono Sebastiano Parolini e Matilde Paggi i maggiori protagonisti del Meeting Athletic North Lake organizzato dall’Atletica Alto Lario a Gravedona ed Uniti (Como). Parolini, due volte campione europeo di staffetta mista di cross, corre un gran 3000 metri scendendo sotto gli otto minuti: 7:57.93.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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