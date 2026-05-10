Atletica leggera | impresa di Matilde Paggi sugli 800 metri

Durante il Meeting Athletic North Lake, organizzato dall’Atletica Alto Lario a Gravedona ed Uniti, sono stati protagonisti Sebastiano Parolini e Matilde Paggi. La manifestazione ha visto alcune performance di rilievo, tra cui l’impresa di Paggi sugli 800 metri. L’evento si è svolto in una giornata dedicata all’atletica leggera, attirando atleti e appassionati nella cittadina comasca.

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