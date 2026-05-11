Con l’arrivo della nuova stagione, ci si aspetterebbe una diminuzione delle spese per le utenze, ma i costi di luce e gas restano elevati. Mentre le temperature si alzano e il riscaldamento viene spento, le bollette continuano a mostrare importi consistenti. La questione dei costi energetici rimane quindi attuale, anche con il cambiamento climatico e le variazioni climatiche stagionali.

M entre le giornate si allungano e il riscaldamento viene finalmente spento, ci si aspetterebbe di tirare un sospiro di sollievo al momento di guardare le bollette di luce e gas. Tradizionalmente, infatti, la primavera è la stagione del segno “meno” nelle utenze, specialmente per il gas. Eppure, questo 2026 sembra voler riscrivere le regole. L’instabilità che scuote lo scacchiere internazionale, con le tensioni geopolitiche, si riflette direttamente sulle spese dei costi energetici nelle nostre case. Per questo c’è sempre maggior bisogno di fare attenzione e di attuare una strategia di gestione domestica più accurata del solito. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Bollette luce e gas, sebbene sia primavera i prezzi non scendono.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonostante il cambio di stagione, i costi delle utenze continuano a pesare.

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