Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle nonostante il cacao costi meno il Codacons contro gli aumenti

Il prezzo delle uova di Pasqua è salito fino a 77 euro al chilo, con aumenti che arrivano anche al 10% nonostante il calo del costo del cacao. Il Codacons ha annunciato azioni contro questi aumenti, evidenziando come i rincari siano ingiustificati. I consumatori si trovano a pagare di più per prodotti di cioccolato che, secondo i dati, costano meno da produrre.

L’acquisto delle uova di Pasqua si preannuncia più oneroso per le famiglie italiane. Secondo le stime, i prezzi al dettaglio faranno segnare ritocchi verso l’alto mediamente compresi tra il 6% e il 10%. Pasqua 2026 rincari uova cioccolato: il Codacons lancia l’allarme sui listini nonostante il tonfo delle quotazioni della materia prima, il cacao. Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle Come riportato dal Codacons, l’andamento dei prezzi per i dolci tipici della festività mostra una tendenza al rialzo che colpirà i portafogli dei consumatori italiani. Nei supermercati e nei negozi specializzati, al netto di eventuali sconti temporanei, si registrano incrementi significativi che peseranno sulle tasche delle famiglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle nonostante il cacao costi meno, il Codacons contro gli aumenti Articoli correlati Iphone 18 pro evita aumenti di prezzo nonostante costi in aumento analista riconfermaun quadro globale mostra un incremento dei costi hardware trainato dalla forte domanda di memoria per applicazioni di intelligenza artificiale. Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salateRoma, 26 febbraio 2026 – La parabola discendente del cacao sui mercati finanziari è cominciata già lo scorso anno, ma i consumatori non se ne sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle... Temi più discussi: Il prezzo del cacao cala, ma per le uova di Pasqua previsti rincari del 10%; Uova di Pasqua Kinder 2026: quanto costano rispetto a due anni fa? Siamo andati a scoprirlo per voi; Alla scoperta di una cioccolateria alternativa a Torino: no gianduiotti, ma praline creative e uova d’arte; Caccia all’Easter egg: la guida galattica alle Uova di Pasqua Nerd per il 2026. Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle nonostante il cacao costi meno, il Codacons contro gli aumentiPasqua 2026: uova di cioccolato a 77 euro al chilo. Rincari fino al 10% nonostante il calo del cacao. Codacons analizza prezzi e rincari ... virgilio.it Uova di Pasqua sempre più care, rincari record e cacao alle stelleUova di Pasqua 2026, prezzi ancora in aumento: quanto costano e perché Nel 2026 le uova di Pasqua in cioccolato costeranno ancora di più nei supermer ... assodigitale.it Il prezzo del petrolio farà davvero aumentare i biglietti aerei E di quanto facebook Trump pensava di non pagare il prezzo di Hormuz. Ma l'economia americana non è immune da quanto avviene sul mercato internazionale e le conseguenze di questa incertezza potrebbero avere importanti ricadute elettorali - di Lorenzo Bini Smaghi x.com