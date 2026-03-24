Continuano a crescere i prezzi dei carburanti alla pompa, in controtendenza rispetto alle quotazioni di lunedì dei prodotti raffinati dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump su una tregua e presunte trattative con l’Iran per una “totale risoluzione” delle ostilità. E nonostante il taglio delle accise deciso dal governo. Che ora, passato il referendum, dovrà decidere come muoversi nelle prossime settimane, visto che l’intervento è a tempo: in assenza di proroghe, dal 9 aprile il decreto non avrà più effetto e i prezzi rimbalzeranno dei 24,4 centesimi ora a carico del bilancio pubblico. Le politiche di prezzo dei diversi marchi restano estremamente differenziate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I prezzi dei carburanti continuano a salire nonostante il taglio delle accise. Che succede dopo l’8 aprile?

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