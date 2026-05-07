L’Ucraina ha sviluppato un nuovo drone chiamato Chaklun Jet, pensato specificamente per contrastare gli sciami di droni russi. La notizia arriva mentre il paese aggiorna le proprie capacità militari in risposta alle sfide di un conflitto che vede l’uso intensivo di veicoli senza pilota, guerra elettronica e attacchi multipli. La creazione di questo modello si inserisce in un quadro di continuo adattamento delle strategie di difesa nazionali.

L’Ucraina continua ad adattare la propria industria della difesa alle esigenze di un conflitto dominato da droni, guerra elettronica e attacchi saturanti. Sotto questi auspici s’inserisce il Chaklun Jet, un intercettore unmanned sviluppato per contrastare UAV tattici, droni kamikaze e piattaforme da ricognizione impiegate dalle forze russe lungo la linea del fronte. Il sistema nasce dalla necessità di creare una soluzione più economica e rapidamente producibile rispetto ai tradizionali missili superficie-aria. L’obiettivo è fornire alle unità ucraine uno strumento capace di neutralizzare velivoli ostili prima che possano trasmettere coordinate, correggere il fuoco d’artiglieria o colpire infrastrutture e postazioni militari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russi

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