Un uomo di 34 anni residente a Perugia è stato denunciato per evasione dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione senza l’autorizzazione. In precedenza, era stato sottoposto a misure restrittive e si trovava ai domiciliari. La vicenda si è verificata mentre l’uomo si trovava in palestra, anziché andare al lavoro come previsto. Gli agenti lo hanno individuato e accompagnato in caserma.

È stato denunciato per evasione un 34enne di Perugia, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre si trovava in via Mario Angeloni, senza poter fornire una giustificazione valida per il suo allontanamento. Controlli della Polizia e scoperta della violazione Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Questura ha effettuato una verifica sul rispetto delle misure cautelari imposte al 34enne. Durante il controllo, gli agenti hanno constatato che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio senza alcun motivo autorizzato, venendo così sorpreso in strada.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Non va al lavoro a Perugia ma in palestra, 34enne ai domiciliari nei guai

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