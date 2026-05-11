Perugia ufficialmente è ai domiciliari | trovato a spasso e anche in palestra

Un uomo sottoposto a domiciliari è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, non rispettando le restrizioni imposte. Secondo quanto riferito, si sarebbe trovato lungo via Mario Angeloni, nonostante la possibilità di uscire solo per motivi di lavoro. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine, che lo hanno individuato mentre si trovava anche in palestra, violando le disposizioni di detenzione domiciliare.

Ufficialmente è ai domiciliari e può lasciare casa solo per andare a lavorare: i poliziotti lo trovano a spasso lungo via Mario Angeloni. La polizia di Perugia ha denunciato un 34enne per evasione. L'uomo è stato fermato e portato in questura. Dai controlli è emerso che l’uomo, giorni addietro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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