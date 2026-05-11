Non solo scarpe lunari ma opere di design
Il Moon Boot, noto per il suo design distintivo e innovativo, rappresenta più di una semplice calzatura. Da anni, questa scarpa si distingue come esempio di stile riconoscibile e di attenzione alle tematiche ambientali, grazie a iniziative che puntano a ridurre gli sprechi nel settore della moda. La sua presenza si affianca a un movimento più ampio che unisce funzionalità, creatività e sostenibilità, rendendo il modello un simbolo di tendenza.
SE ESISTE una scarpa pioniera del trend, più che mai attuale, improntato al contrasto dello spreco, quella scarpa è senza dubbio il Moon Boot. Grazie all’imbottitura interna, infatti, lo stivale icona di Tecnica group può essere calzato da piedi di taglie anche molto differenti tra loro. Può accompagnare, quindi, per anni la crescita dei più giovani, senza dover essere cambiato a ogni stagione. Questa caratteristica, unita alla ‘gender neutrality’ e alla peculiarità di essere una scarpa ambidestra, cioè calzabile indistintamente col piede destro e sinistro, ha trasformato il Moon Boot da ‘semplice’ doposci a oggetto di design...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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