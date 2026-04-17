A Milano, il Salone del Mobile e il Fuorisalone 2026 stanno per riunire migliaia di visitatori, espositori e creativi provenienti da tutto il mondo. Tra mostre di design, installazioni e eventi, la città si prepara a un grande afflusso di pubblico. In questo contesto, l’attenzione si sposta anche sull’abbigliamento, con molti che si chiedono come vestirsi per essere all’altezza delle esposizioni e degli ospiti presenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Non serve avere l’abbonamento alla Pinacoteca di Brera né apporre la propria firma su cataloghi d’artista per ritrovarsi nel ruolo chiave di invitata a opening, presentazioni, cocktail. Come padroneggiare la difficile arte del vernissage per non sfigurare tra le opere? La risposta sta in un’eleganza calibrata, colta ma non rigida, con quel tocco da curatrice che in città, durante e oltre la design week, vale quasi più di un invito. Ecco le idee outfit da provare per varcare con stile la soglia di un museo, partecipare a un’inaugurazione o ammirare un’installazione site-specific.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La vera sfida non è entrare in lista, ma capire come vestirsi per non sfigurare tra opere, design e ospiti

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