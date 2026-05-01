Alberto Zorzi Non solo opere Sculture di design

Al Museo Orodautore di Arezzo, all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici, è in corso una mostra dedicata alle opere di Alberto Zorzi. Oltre alle sculture di design, sono esposte anche altre creazioni dell’artista, che spaziano tra diverse tecniche e materiali. La rassegna presenta una selezione di lavori che riflettono l’attenzione di Zorzi verso il dettaglio e l’innovazione formale. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

Il Museo Orodautore di Arezzo, situato nel prestigioso Palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande, è uno spazio unico dedicato al gioiello contemporaneo con 350 opere fra gioielli, ornamenti e microsculture che dal 1970 raccoglie gli ultimi decenni di sperimentazione firmati da grandi designer e artisti. Più uno. Sì perché i gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, sono ora protagonisti di una mostra personale nei nuovi spazi espositivi de il Salone del Torri. Fino al 1 novembre è visitabile l’antologica delle creazioni dell’artista veneto, rinomato scultore dell’ornamento e del manufatto, tra gli esponenti più significativi dell’oreficeria italiana contemporanea, vincitore di premi e riconoscimenti a livello mondiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alberto Zorzi. Non solo opere. Sculture di design Notizie correlate Artisti creano sculture di carta per esprimere pensieri: dieci opere nel maker space**Un’esperienza artistica unica a Bologna: dieci artisti creano sculture di carta per esprimere pensieri, in un’area di Fonoprint rinnovata** Nel... Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreI gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, saranno protagonisti della mostra personale presso il Museo... Altri aggiornamenti Si parla di: Alberto Zorzi. Non solo opere. Sculture di design. Alberto Zorzi. Non solo opere. Sculture di designIl Museo Orodautore di Arezzo, situato nel prestigioso Palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande, è uno spazio ... quotidiano.net Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreDa venerdì 17 aprile al 1 novembre al Museo Orodautore, unicum dedicato al gioiello contemporaneo, nel prestigioso Palazzo della Fraternità ... msn.com