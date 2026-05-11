Il futuro della Nato si sta definendo anche nel fronte sud, dove le tensioni attuali riguardano i rapporti con gli Stati Uniti e le situazioni di conflitto in diverse aree. Al prossimo vertice di Ankara si discuterà di queste questioni, con particolare attenzione alle sfide che si presentano domani. In questo quadro, il ruolo del fronte sud viene visto come una possibilità di sviluppo e di rafforzamento per l’Alleanza.

Le sfide dell’oggi, come il rapporto con gli Usa e le guerre. Quelle di domani, come il dibattito al prossimo vertice di Ankara nella consapevolezza che, come osservato da Giorgia Meloni, è il fronte sud a rappresentare una opportunità e una prospettiva. La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, nel suo 30esimo anniversario, presieduta da Lorenzo Cesa, ospita in questi giorni il Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM), un forum al quale partecipano i parlamentari dei Paesi membri della Nato e dei Paesi partner tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo Iran. Il futuro della Nato si gioca anche nel fronte sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La fin du clan Assad : Chronique d'une dictature effondrée

Notizie correlate

La diretta della guerra in Iran, Trump minaccia la Nato: “Se non aiuta a Hormuz, futuro negativo”. L’esercito israeliano entra nel sud del Libano. Missile su un auto ad Abu DhabiRoma, 16 marzo 2026 – Con il passare dei giorni la situazione nell’area del Golfo Persico sembra ulteriormente complicarsi.

La diretta della guerra in Iran, Trump minaccia la Nato: “Se non aiuta a Hormuz, futuro negativo”. L’esercito israeliano entra nel sud del Libano. Missile su un auto ad Abu Dhabi: un mortoRoma, 16 marzo 2026 – Con il passare dei giorni la situazione nell’area del Golfo Persico sembra ulteriormente complicarsi.

Argomenti più discussi: Doppio binario | Trump contro l’Iran usa sia la pressione militare sia i negoziati; L’AMERICA HA PERSO IL MEDIO ORIENTE; La NATO oltre l’ombrello USA: crisi, disimpegno e futuro europeo; Hormuz. La crisi di oggi, letta con lo sguardo di ieri per un futuro sovrano – Le Taurillon.

? I raid contro l'Iran in risposta ai loro attacchi sono solo un colpetto. Lo ha detto Donald Trump a Abc, sottolineando che il cessate il fuoco è ancora in vigore. Il Presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più vio x.com