La diretta della guerra in Iran Trump minaccia la Nato | Se non aiuta a Hormuz futuro negativo L’esercito israeliano entra nel sud del Libano Missile su un auto ad Abu Dhabi | un morto

Durante le ultime ore, sono stati registrati diversi eventi significativi nella regione del Golfo Persico. Un missile ha colpito un’auto ad Abu Dhabi, provocando una vittima, mentre l’esercito israeliano è entrato nel sud del Libano. Nel frattempo, il presidente americano ha minacciato la Nato di un futuro negativo se non supporterà l’operazione a Hormuz. La situazione nella zona continua a evolversi rapidamente.

Roma, 16 marzo 2026 – Con il passare dei giorni la situazione nell’area del Golfo Persico sembra ulteriormente complicarsi. Dopo l’ attacco della base italiana in Kuwait, questa mattina Israele ha iniziato “un’azione militare limitata” nel sul del Libano. In tutta l’area continuano i lanci di missili, droni e bombardamenti incrociati. Un razzo iraniano ha centrato un’auto ad Abu Dhabi. Trump vorrebbe un intervento della Nato, ma anche della Cina (che The Donald vorrebbe, paradossalmente, coinvolta perché da Hormuz passa l’80% del petrolio diretto nel paese asiatico), per stabilizzare la situazione nello stretto di Hormuz e consentire il transito di petroliere e gasiere (il prezzo del petrolio continua a salire con inevitabili conseguenze per l’economia e le tasche delle persone). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La diretta della guerra in Iran, Trump minaccia la Nato: “Se non aiuta a Hormuz, futuro negativo”. L’esercito israeliano entra nel sud del Libano. Missile su un auto ad Abu Dhabi: un morto Articoli correlati La diretta della guerra in Iran, Trump minaccia la Nato: “Se non aiuta a Hormuz, futuro negativo”. L’esercito israeliano entra nel sud del Libano. Missile su un auto ad Abu DhabiRoma, 16 marzo 2026 – Con il passare dei giorni la situazione nell’area del Golfo Persico sembra ulteriormente complicarsi. Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa Contenuti utili per approfondire Abu Dhabi Temi più discussi: Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Guerra Iran, interrotti voli da Australia e Nuova Zelanda per l'Europa; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo; Iran, nono giorno di guerra: ultima ora, le news di oggi in diretta. Guerra Iran, Teheran annuncia: numero enorme di soldati americani uccisi o feriti in raid Abu DhabiAlmeno 200 soldati statunitensi sarebbero stati uccisi o feriti negli attacchi lanciati dall’Iran contro la base aerea di Al Dhafra, ad Abu Dhabi, nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il quartier gener ... strettoweb.com Lo sceicco Al Mazourei, ceo di Abu Dhabi Airports: «Gli Emirati temono una guerra allargata. Il Golfo potrà aiutare i persiani nel dopo»«Non credo che l’Iran resisterà a lungo. Sta collassando tutto: pozzi, palazzi, esercito. La gente è sicura solo se scappa in montagna, a meno che non cerchi il martirio» ... corriere.it Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi e’ rientrato in questi giorni o se ha avuto difficoltà a tornare.. dovrei partire il 26 marzo con Ethiad scalo Abu Dhabi , e il ritornare l 8 aprile.. per ora sembra confermato, ma mi chiedo se stanno continuando a cancell - facebook.com facebook Per i politici di Abu Dhabi, la crisi in corso è vista come un'altra prova del modello di sviluppo che ha permesso la rapida espansione degli Emirati Arabi Uniti negli ultimi cinque decenni x.com