La diretta della guerra in Iran Trump minaccia la Nato | Se non aiuta a Hormuz futuro negativo L’esercito israeliano entra nel sud del Libano Missile su un auto ad Abu Dhabi

Nella giornata del 16 marzo 2026, si sono verificati diversi eventi nelle aree di tensione del Medio Oriente. La guerra in Iran viene trasmessa in diretta, mentre l’ex presidente statunitense minaccia la Nato di conseguenze negative se non interviene a Hormuz. Nel sud del Libano, l’esercito israeliano ha fatto ingresso, e a Abu Dhabi è stato segnalato un attacco con missile contro un’auto.

Roma, 16 marzo 2026 – Con il passare dei giorni la situazione nell’area del Golfo Persico sembra ulteriormente complicarsi. Dopo l’ attacco della base italiana in Kuwait, questa mattina Israele ha iniziato “un’azione militare limitata” nel sul del Libano. In tutta l’area continuano i lanci di missili, droni e bombardamenti incrociati. Un razzo iraniano ha centrato un’auto ad Abu Dhabi. Trump vorrebbe un intervento della Nato, ma anche della Cina (che The Donald vorrebbe, paradossalmente, coinvolta perché da Hormuz passa l’80% del petrolio diretto nel paese asiatico), per stabilizzare la situazione nello stretto di Hormuz e consentire il transito di petroliere e gasiere (il prezzo del petrolio continua a salire con inevitabili conseguenze per l’economia e le tasche delle persone). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La diretta della guerra in Iran, Trump minaccia la Nato: “Se non aiuta a Hormuz, futuro negativo”. L’esercito israeliano entra nel sud del Libano. Missile su un auto ad Abu Dhabi Articoli correlati Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. Iran, la guerra in diretta: attacchi di Israele su “vasta scala” su Teheran, Trump: “Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi, lunedì 16 marzo: nuova ondata di raid israeliani su "vasta scala"... Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa Tutti gli aggiornamenti su Abu Dhabi Temi più discussi: Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Guerra Iran, interrotti voli da Australia e Nuova Zelanda per l'Europa; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo; Iran, nono giorno di guerra: ultima ora, le news di oggi in diretta. Guerra Iran, Teheran annuncia: numero enorme di soldati americani uccisi o feriti in raid Abu DhabiAlmeno 200 soldati statunitensi sarebbero stati uccisi o feriti negli attacchi lanciati dall’Iran contro la base aerea di Al Dhafra, ad Abu Dhabi, nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il quartier gener ... strettoweb.com Lo sceicco Al Mazourei, ceo di Abu Dhabi Airports: «Gli Emirati temono una guerra allargata. Il Golfo potrà aiutare i persiani nel dopo»«Non credo che l’Iran resisterà a lungo. Sta collassando tutto: pozzi, palazzi, esercito. La gente è sicura solo se scappa in montagna, a meno che non cerchi il martirio» ... corriere.it