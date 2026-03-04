Danneggiamenti ed estorsioni all’imprenditrice cinese 4 arresti dalla Squadra Mobile

La Squadra Mobile ha arrestato quattro persone con l'accusa di aver danneggiato e tentato di estorcere denaro a un’imprenditrice cinese a Sesto Fiorentino. Gli arresti sono stati eseguiti dopo un'indagine durata un anno e mezzo, che ha ricostruito un quadro di intimidazioni e violenze ai danni della donna. L’operazione ha portato alla cattura dei sospettati in diverse località della regione.

Un anno e mezzo di vessazioni, dalle minacce agli incendi alla richiesta di denaro, per mantenere l'utilizzo di un capannone SESTO FIORENTINO – Un’escalation di violenza degna di un film poliziesco, ma tragicamente reale, quella che per un anno e mezzo ha stretto in una morsa di terrore un’imprenditrice cinese di Sesto Fiorentino. Nella serata di ieri (3 marzo) gli uomini della Squadra Mobile e del Ros dei carabinieri hanno messo la parola fine a un incubo fatto di raid armati, incendi e richieste di denaro folli, arrestando quattro connazionali della vittima con l’accusa, pesantissima, di tentata estorsione e incendio aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

