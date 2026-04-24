Aggressione agli agenti della Squadra Mobile | quattro arresti

Da napolitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state arrestate ieri sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver opposto resistenza e provocato lesioni a agenti della Squadra Mobile durante un intervento. L’episodio è avvenuto in un'area residenziale, dove le forze dell’ordine sono intervenute per motivi ancora da chiarire. Le autorità hanno condotto le operazioni di polizia e notificato le misure cautelari ai soggetti coinvolti.

Quattro persone sono state arrestate ieri sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di età compresa tra i 25 e i 58 anni (rispettivamente 54, 55, 58 e 25 anni), avrebbero opposto un’aggressiva resistenza agli agenti della Squadra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pavia, aggressioni e insulti razzisti alla vicina di casa: arrestato 64enne

Video Pavia, aggressioni e insulti razzisti alla vicina di casa: arrestato 64enne

Notizie correlate

Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina: due arrestiUna maxi operazione antidroga è stata condotta, nei giorni scorsi, dagli agenti della questura di Catania, che hanno intercettato un grosso carico di...

Non si ferma all’alt e ferisce due agenti della squadra mobileQuando la polizia gli aveva intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo, invece di fermarsi, aveva spinto il piede sull’acceleratore e si...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Milano, aggressione brutale dopo il viaggio in treno: gli rubano un orologio da 40mila euro; Lite in strada e ubriachezza molesta: scattano denunce e sanzioni; Insegue una ragazza alla stazione di Novara e la molesta, 40enne espulso con rimpatrio forzoso; Aggressione nella notte a Torino: uomo colpito con una bottiglia rotta ai giardini di corso Giulio Cesare.

Aggressione agli agenti della Squadra Mobile: quattro arrestiQuattro persone sono state arrestate ieri sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di età compresa tra i 25 e i 58 anni (rispettivamente ... napolitoday.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.