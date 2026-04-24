Aggressione agli agenti della Squadra Mobile | quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate ieri sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver opposto resistenza e provocato lesioni a agenti della Squadra Mobile durante un intervento. L’episodio è avvenuto in un'area residenziale, dove le forze dell’ordine sono intervenute per motivi ancora da chiarire. Le autorità hanno condotto le operazioni di polizia e notificato le misure cautelari ai soggetti coinvolti.

Quattro persone sono state arrestate ieri sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di età compresa tra i 25 e i 58 anni (rispettivamente 54, 55, 58 e 25 anni), avrebbero opposto un’aggressiva resistenza agli agenti della Squadra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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