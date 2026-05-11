Non si ferma all'alt inseguito dalla polizia locale a Eboli La sua scusa | Dovevo correre in bagno

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato inseguito dalla polizia locale a Eboli dopo aver ignorato un segnale di fermata. Alla fine, gli agenti lo hanno raggiunto e condotto ai servizi igienici prima di procedere ai controlli. Durante l’accertamento, è emerso che guidava con una patente revocata da due anni e aveva accumulato una multa di seimila euro.

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Gli agenti lo hanno prima accompagnato ai servizi igienici, poi sono scattati i controlli: guidava con patente revocata da due anni, seimila euro di multa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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