Non si ferma all'alt inseguito dalla polizia locale a Eboli La sua scusa | Dovevo correre in bagno
Un uomo è stato inseguito dalla polizia locale a Eboli dopo aver ignorato un segnale di fermata. Alla fine, gli agenti lo hanno raggiunto e condotto ai servizi igienici prima di procedere ai controlli. Durante l’accertamento, è emerso che guidava con una patente revocata da due anni e aveva accumulato una multa di seimila euro.
Gli agenti lo hanno prima accompagnato ai servizi igienici, poi sono scattati i controlli: guidava con patente revocata da due anni, seimila euro di multa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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