Non serve essere alleati per rispettare la stampa
Recentemente, un editoriale ha scatenato un acceso dibattito che ha superato i confini della politica locale, coinvolgendo vari attori e opinioni. La discussione si concentra sulla relazione tra stampa e responsabilità, mettendo in discussione il ruolo di media e cittadini nel rispetto dell’informazione. Mentre alcuni sottolineano l’autonomia dei mezzi di comunicazione, altri evidenziano la necessità di un comportamento etico condiviso.
Tarantini Time Quotidiano In questi giorni, attorno a un semplice editoriale, si è aperta una discussione che ormai va ben oltre la politica locale. Perché quando il dibattito smette di concentrarsi sui contenuti e comincia a mettere sotto accusa il ruolo stesso dell’informazione, il problema non riguarda più soltanto un giornale o un giornalista. Riguarda il livello democratico di un confronto pubblico. Per questo motivo le dichiarazioni pronunciate stasera dal palco del pubblico comizio della lista numero 1 “Insieme” meritano attenzione. Il candidato sindaco ha parlato apertamente di un attacco alla democrazia attraverso l’attacco a una testata giornalistica.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Trump is a Threat to Democracy
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Il Governo #Meloni deve difendere gli interessi italiani ed europei e dimostrare agli Stati Uniti che noi possiamo essere alleati ma non saremo mai sudditi del Presidente #Trump. La mia dichiarazione ad #Agorà su #Rai3 facebook
A #PingPong @MolinariRik Nelle parole di Giorgia Meloni vedo una posizione coerente e chiara: si può essere leali alleati degli USA e della NATO, essendo convinti che l’Alleanza Atlantica non debba essere rotta, senza che voglia dire non saper difendere l x.com