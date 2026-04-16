Attacco di Trump a Meloni Tajani | Nessun cambio di relazioni con gli Usa ma spiegheremo che essere nostri alleati gli serve

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, chiarendo che le relazioni con gli Stati Uniti rimangono invariate. Tajani ha affermato che sarà spiegato quali benefici derivano dall’essere alleati degli Stati Uniti, senza indicare cambiamenti nelle collaborazioni attuali. Le dichiarazioni arrivano dopo un attacco diretto di Trump nei confronti della premier, che ha suscitato reazioni ufficiali e commenti nel panorama politico.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sceglie toni decisi per rispondere al “doppio attacco” proveniente dagli Stati Uniti, tra le critiche al Papa e quelle rivolte direttamente a Giorgia Meloni Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, a intervenire è il ministro degli.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Nessun cambio di relazioni con gli Usa, ma spiegheremo che essere nostri alleati gli serve” Iran, Fittipaldi critica Meloni: “Altro che rapporto speciale con Trump, Italia trattata da ... Notizie correlate Afghanistan, Meloni "striglia" Trump: "Tra paesi alleati ci vuole rispetto. Con gli Usa siamo amici"I militari alleati della Nato? "Sono rimasti nelle retrovie, lontani dalla linea del fronte". Ue contro Trump: colpirlo con gli Eurobond? L’economista: “Serve cambio di passo, ma potrebbe reagire”A Davos Donald Trump ha minacciato “una grande ritorsione” se l’Europa venderà i titoli di stato americani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump contro il Papa: Non mi scuso, messaggi a Leone dalla politica; Nuovo attacco di Trump. Meloni: 'Non si può dividere l'Occidente'; Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran. Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it Attacco di Trump a Meloni, Schlein: Solidarietà alla premier. Conte: Paga la sua ambiguitàAnche la premier nel mirino del tycoon dopo il cambio di rotta improvviso. Renzi: Scaricata dal suo guru, il crollo è cominciato. Calenda: Ha fatto quanto bisognava fare da tempo ... quotidiano.net Schlein difende Meloni in Aula: “Ferma condanna per l’attacco di Trump, l’Italia è un Paese libero e sovrano” #Realpolitik facebook Donald Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. "Non abbiamo più lo stesso rapporto", ha affermato il presidente americano a Fox News, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, al quale ha detto di "essere scioccato dalla mancanz x.com