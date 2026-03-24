“Dobbiamo sempre essere rispettosi dei nostri amici, dei nostri alleati. Penso che con l’Europa gli Stati Uniti abbiano sempre avuto un rapporto incredibile e poi abbiamo mancato di rispetto ai nostri amici e alleati, anche il Canada. Tutti sono perplessi e sconcertati. Penso che si debbano rispettare i propri amici e che la violenza e la guerra non siano mai la risposta giusta. Voglio dire, non siamo stati attaccati, quindi mi chiedo quale fosse il senso”. Lo dice a LaPresse il fotografo statunitense di fama mondiale Steve McCurry, a margine di un evento nel Principato di Monaco, sul ruolo degli Usa a livello internazionale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Steve McCurry: "Bisogna rispettare gli alleati, tutti sconcertati"

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