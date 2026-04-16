Scontri dopo il derby | i tifosi chiedono abbreviato e messa alla prova

Dopo gli scontri avvenuti durante il derby di Coppa Italia a settembre 2024, undici ultras della Sampdoria sono stati chiamati a comparire davanti al giudice. I tifosi coinvolti potrebbero essere giudicati con rito abbreviato o con la messa alla prova. La decisione sulla modalità di processo sarà presa nelle prossime settimane, mentre si prosegue con le indagini sull’accaduto.

Saranno giudicati con rito abbreviato o con messa alla prova gli undici ultras della Sampdoria coinvolti negli scontri del derby di Coppa Italia del settembre 2024. Davanti alla giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini, gli imputati, assistiti dagli avvocati Matteo Carpi, Pietro Bogliolo e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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