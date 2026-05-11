L’autrice Felica Kingsley ha rilasciato un’intervista a Movieplayer in cui ha parlato del suo approccio alla scrittura, sottolineando di non preoccuparsi di questioni morali quando crea le sue storie. Ha anche annunciato una nuova sfida, ovvero cercare di avvicinare più uomini ai suoi libri. La scrittrice ha presentato il film prodotto da Prime Video, tratto da uno dei suoi romanzi più popolari, senza entrare nei dettagli della produzione.

"Quando scrivo non mi pongo problemi morali. La mia nuova sfida? Avvicinare gli uomini ai miei libri", spiega l'autrice a Movieplayer, presentando il film Prime Video tratto da uno dei suoi romanzi più letti. "La mia nuova sfida? Far capire che i romanzi romance non sono solo per le donne. L'obiettivo è arrivare al pubblico maschile". A dirlo Felicia Kingsley, campione di vendite con i suoi 18 romanzi fino ad ora firmati. Incontriamo l'autrice in un albergo nel centro di Roma, in occasione della presentazione di Non è un paese per single diretto da Laura Chiossone e tratto, ovviamente, da uno dei suoi libri più famosi. Il film, targato Prime Video, ci porta in un'idillica cittadina toscana dove tutti sono "accoppiati".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Non è un paese per single, intervista a Felica Kingsley: “È arrivato il momento di rivalutare i romance”

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