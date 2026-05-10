Fischi a San Siro il Milan perde in casa contro l’Atalanta

Nella partita giocata a San Siro, il Milan ha subito una sconfitta contro l’Atalanta. La squadra ospite si è dimostrata superiore durante l’incontro, portando a una vittoria sul campo. Al termine della partita, i tifosi della Curva Sud hanno espresso il loro dissenso con alcuni fischi nei confronti della squadra di casa. La serata si è conclusa con la delusione dei supporter rossoblù.

MILANO (ITALPRESS) – Serata nefasta per il Milan che capitombola sotto i colpi di un’Atalanta stellare e subisce la pesante contestazione della Curva Sud. A San Siro, i ragazzi di Palladino si impongono per 3-2, blindando il settimo posto, grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori: nel finale i rossoneri hanno provato la rimonta con Pavlovic e Nkunku (a segno su rigore), ma non hanno evitato il ko. Il Milan subisce la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, compromettendo la corsa al quarto posto, posizione condivisa ora con la Roma, vittoriosa a Parma (entrambe le squadre sono a 67 punti). Intanto la Juve ha sorpassato gli uomini di Allegri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Milan perde in maniera umiliante con l’udinese. #acmilan #udinese

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