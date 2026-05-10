Fischi a San Siro il Milan perde 3-2 in casa contro l' Atalanta

Nella partita disputata a San Siro, il Milan ha subito una sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta. La squadra ospite ha segnato tre gol, mentre i rossoneri sono riusciti a realizzarne due. La sconfitta ha comportato il sorpasso della Juventus e l’aggancio della Roma in classifica. Alla fine del match, i tifosi del Milan hanno espresso il loro disappunto con alcuni fischi rivolti alla squadra.

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Vincono gli orobici 3-2, i rossoneri scavalcati dalla Juve e agguantati dalla Roma. MILANO - Serata nefasta per il Milan che capitombola sotto i colpi di un'Atalanta stellare e subisce la pesante contestazione della Curva Sud. A San Siro, i ragazzi di Palladino si impongono per 3-2, blindando il settimo posto, grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori: nel finale i rossoneri hanno provato la rimonta con Pavlovic e Nkunku (a segno su rigore), ma non hanno evitato il ko. Il Milan subisce la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, compromettendo la corsa al quarto posto, posizione condivisa ora con la Roma, vittoriosa a Parma (entrambe le squadre sono a 67 punti).🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fischi a San Siro, il Milan perde 3-2 in casa contro l'Atalanta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan perde in maniera umiliante con l’udinese. #acmilan #udinese Notizie correlate Leggi anche: Milan-Udinese 0-3. Il Diavolo crolla a San Siro contro i friulani: Champions in pericolo. Fischi a Leao Milan-Atalanta di Serie A 0-3: pioggia di fischi a San Siro | LIVE NewsAlle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco... Argomenti più discussi: ? 3-0 dell'Udinese a S.Siro: CROLLO Milan! FISCHI a tutti, Leao... ?; Scudetto Inter: a San Siro comincia la festa nerazzurra; Milan, c’era una volta lo spettacolo: tra il cortomuso e… i musi lunghi!; CLAMOROSO 0-3 a San Siro e la Curva non ne può più: i tifosi del Milan stanno lasciando San Siro prima dell'ora di gioco.