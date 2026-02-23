Il corpo non è nato per correre sempre spiega Selene Calloni Williams in Agorà

Selene Calloni Williams sottolinea che il corpo non è fatto per correre incessantemente, perché la fretta può danneggiarlo. La causa di questa frenesia risiede in una società che valorizza il ritmo accelerato come segno di successo. Spiega che ascoltare il proprio corpo aiuta a ritrovare il proprio equilibrio e a vivere meglio. La riflessione invita a ripensare il modo in cui affrontiamo le giornate intense e frenetiche.

C ome trovare il proprio ritmo naturale in un mondo che corre veloce. Viviamo in un’epoca che confonde la velocità con la vitalità. Tutto accelera: le risposte, le decisioni, le emozioni. Anche il riposo, paradossalmente, è diventato una prestazione. Ma il corpo, e ciò che nel corpo abita, non è nato per correre senza tregua. È nato per pulsare. Esiste un ritmo naturale che non ha nulla a che fare con l’orologio o con l’agenda. È un ritmo più antico: il ritmo del respiro, dell’alternanza, dell’apparire e del dissolversi. Quando lo perdiamo ci disallineiamo. Leggi anche › L’Agorà di Selene Calloni Williams: «L’Ikigai è il segreto giapponese per alzarsi ogni mattina felici» Il falso tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

