Nella basilica di Santa Giustina a Padova si sono riuniti numerosi presenti, non solo dagli ambienti sportivi. La cerimonia funebre ha attirato persone di varia provenienza, tutte raccolte per rendere omaggio a una figura nota per le sue imprese e il suo percorso di vita. La frase pronunciata durante il rito ha suscitato emozioni tra i partecipanti, mentre le sue parole sono state trasmesse e commentate sui social e nei mezzi di informazione.

Non c'era solo il mondo dello sport nella basilica di Santa Giustina a Padova. E sarebbe stato persino riduttivo, per una figura sfaccettata come quella di Alex Zanardi. Gli oltre duemila presenti al funerale raccontano infatti le mille traiettorie di una singola vita: i ministri e i politici che l'hanno stimato, gli amministratori che l'hanno conosciuto, le persone che in lui hanno visto un'ispirazione. E poi parenti e amici d'infanzia. A tutti Zanardi ha sempre raccontato che ci si può rialzare. A celebrare la messa don Marco Pozza, il parroco del carcere Due Palazzi che nel 2020 dopo l'incidente gli fece avere un messaggio di papa Francesco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La morte si è presa il corpo ma l'anima gli è sfuggita"

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