Negli ultimi mesi si sono approfondite le tensioni tra alcuni membri della famiglia reale e l’ex principe, con particolare attenzione alle difficoltà legate alla separazione con un ex membro della famiglia. In questo contesto, si sono susseguite dichiarazioni e segnali che indicano un allontanamento tra le parti, tra cui un episodio in cui una figura di rilievo ha espresso chiaramente di non voler apparire in video insieme a lui.

Col passare dei mesi dal "divorzio reale" con l' ex Principe Andrea, emergono sempre più dettagli circa le pesanti fratture che si sono venute a creare col tempo tra alcuni membri della famiglia e il terzogenito della Regina Elisabetta II. Kate e William non hanno mai fatto mistero della loro riprovazione nei confronti dell'ex Principe – l'erede al trono, in particolare, avrebbe manifestato vero e proprio fastidio anche in pubblico. A quanto pare, però, la prima a troncare ogni rapporto sarebbe stata Kate Middleton. Sconvolta da quanto emerso dalle indagini relative al caso Epstein, la Principessa avrebbe voluto prendere immediatamente le distanze dallo zio del marito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "No, non vogliamo che la tua faccia appaia in video", lo schiaffo di Kate Middleton all'ex principe Andrea

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