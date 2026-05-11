No non vogliamo che la tua faccia appaia in video lo schiaffo di Kate Middleton all' ex principe Andrea
Negli ultimi mesi si sono approfondite le tensioni tra alcuni membri della famiglia reale e l’ex principe, con particolare attenzione alle difficoltà legate alla separazione con un ex membro della famiglia. In questo contesto, si sono susseguite dichiarazioni e segnali che indicano un allontanamento tra le parti, tra cui un episodio in cui una figura di rilievo ha espresso chiaramente di non voler apparire in video insieme a lui.
Col passare dei mesi dal "divorzio reale" con l' ex Principe Andrea, emergono sempre più dettagli circa le pesanti fratture che si sono venute a creare col tempo tra alcuni membri della famiglia e il terzogenito della Regina Elisabetta II. Kate e William non hanno mai fatto mistero della loro riprovazione nei confronti dell'ex Principe – l'erede al trono, in particolare, avrebbe manifestato vero e proprio fastidio anche in pubblico. A quanto pare, però, la prima a troncare ogni rapporto sarebbe stata Kate Middleton. Sconvolta da quanto emerso dalle indagini relative al caso Epstein, la Principessa avrebbe voluto prendere immediatamente le distanze dallo zio del marito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Argomenti più discussi: Kate Middleton, la prima reale a tagliare i rapporti con l’ex principe Andrea; Non vogliamo essere cringe, ma stiamo perdendo spontaneità; Serendipity, perché abbiamo nostalgia della low-tech life anni ’90 (anche se non l’abbiamo vissuta).
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